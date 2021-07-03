Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'e yapılan spor yatırımlarıyla ilgili konuştu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'e yapılan spor yatırımlarıyla ilgili düzenlenen törende konuştu.

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