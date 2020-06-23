23 Haziran 2020, Salı
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Gençliğim Eyvah 2. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?
ATV'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Peki, Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu? Gençliğim Eyvah son bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler arama motorlarına "Gençliğim Eyvah 2. bölüm izle" ve "Gençliğim Eyvah son bölüm izle" yazarak son bölüme ulaşmaya çalışıyor. Haberimizden Gençliğim Eyvah 2. bölümü tek parça olarak izleyebilirsiniz...
23.06.2020
Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz. Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister. Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığı uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır.
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