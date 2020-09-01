Gençliğim Eyvah 12. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Peki, Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu? Gençliğim Eyvah son bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler arama motorlarına "Gençliğim Eyvah 12. bölüm izle" ve "Gençliğim Eyvah son bölüm izle" yazarak son bölüme ulaşmaya çalışıyor. Haberimizden Gençliğim Eyvah 12. bölümü tek parça olarak izleyebilirsiniz...

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Asmalı Ailesi, Ahmet'in evlenme teklifini kabul eden Azra'yı istemeye gelir. Ahmet ve Azra'nın evleneceğini öğrenen Çağla sinsi planlarını devreye sokar. Kalp krizi geçiren Arif narkozun etkisiyle her şeyi itiraf etmeye kalkışınca ortalık karışır. Azra ve Ahmet'in mutlu olup yuva kurması için aşkından vazgeçerek büyük fedakarlık yapan Zola zor günler geçirir. İtalyan annelerin para şantajından bunalan Arif ve Zekeriya çareyi kaçmakta bulur.