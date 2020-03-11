11 Mart 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Futbolda Koronavirüs alarmı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkilerken, spor faaliyetlerini de aksatmaya devam ediyor. Son olarak Premier Lig'de Manchester City-Arsenal karşılaşması ertelenirken, Ada'daki ve futboldaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
11.03.2020

DİĞER
Futbolda Koronavirüs alarmı Futbolda Koronavirüs alarmı 11.03.2020
Metin Şahin: Bizim bütün sporculara bakışımız eşittir Metin Şahin: Bizim bütün sporculara bakışımız eşittir 10.03.2020
İtalya'da koronavirüs alarmı İtalya'da koronavirüs alarmı 10.03.2020
İşte Arda Turan'ın halı sahada attığı müthiş gol! İşte Arda Turan'ın halı sahada attığı müthiş gol! 09.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Çelen: Mersin Avrupa'nın en büyük cimnastik salonlarından bir tanesi Çelen: Mersin Avrupa'nın en büyük cimnastik salonlarından bir tanesi 02.03.2020
Selahaddin Dinçel'in maç sonu açıklamaları Selahaddin Dinçel'in maç sonu açıklamaları 01.03.2020
Soner Tolungüç'ün maç sonu açıklamaları Soner Tolungüç'ün maç sonu açıklamaları 01.03.2020
Kocaelispor 3-2 Karşıyaka Kocaelispor 3-2 Karşıyaka 01.03.2020
Kocaelispor 2-2 Karşıyaka Kocaelispor 2-2 Karşıyaka 01.03.2020
Kocaelispor 2-1 Karşıyaka Kocaelispor 2-1 Karşıyaka 01.03.2020
Kocaelispor 2-0 Karşıyaka Kocaelispor 2-0 Karşıyaka 01.03.2020
Kocaelispor 1-0 Karşıyaka Kocaelispor 1-0 Karşıyaka 01.03.2020
Tokyo 2020 Japonya'da yapılacak mı? Tokyo 2020 Japonya'da yapılacak mı? 27.02.2020
İnsanlarımız popüler kültürün etkileriyle imtihandan geçiyor "İnsanlarımız popüler kültürün etkileriyle imtihandan geçiyor" 22.02.2020
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi 22.02.2020
Erdoğan: Güçlü devlet olmamızın yolu birlik olmamızdan geçiyor Erdoğan: Güçlü devlet olmamızın yolu birlik olmamızdan geçiyor 22.02.2020
if (Model.VideoList[0].NameForUrl.ToLower() == "anasayfa") { daha fazla video göster } else { daha fazla video göster }

A SPOR GALERİ

Mircea Lucescu Fenerbahçe'yi açıkladı! "Ali Koç ile 2 kez..."
Taraftarlar Garry Rodrigues'i topa tuttu! "Bu saatten sonra mümkünse..."
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...
Galatasaray taraftarı isyan etti! "Galatasaray forması giyemez"
Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...
Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! ''Duran top ustası''
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör