Futbolda Koronavirüs alarmı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkilerken, spor faaliyetlerini de aksatmaya devam ediyor. Son olarak Premier Lig'de Manchester City-Arsenal karşılaşması ertelenirken, Ada'daki ve futboldaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Alpaslan Düven aktardı.