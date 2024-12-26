Ferhat Gündoğdu: Kulüpler yeni hakemlik sisteminde yer alacak
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları...
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