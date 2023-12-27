Fatih Terim Panathinaikos'a imza atmak için Atina'ya gitti! İşte o görüntüler
Türk futbolunun başarını isimlerinden Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 70 yaşındaki çalıştırıcı, Yunan ekibi Panathinaikos'a 1.5 yıllık imza atmak için Atina'ya gitti. İşte o görüntüler...
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