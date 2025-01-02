Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile Berke Özer açıklaması! "4 büyükler de..."
Son dakika spor haberi: Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kulaksız, 4 büyüklerin transfer gündeminde olan Ahmed Kutucu ile Berke Özer hakkında konuştu. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:56
Eyüpspor'dan Ahmed ile Berke açıklaması! "4 büyükler de..." 02 Ocak 2025 | 12:00
00:31
Davidson A Spor'a konuştu: Ligi en üst noktada... 02 Ocak 2025 | 12:00
01:03
Razvan Lucescu ve yardımcıları taraftarlara saldırdı! 30 Aralık 2024 | 12:00
04:39
Çalhanoğlu Süper Lig'e gelecek mi? 26 Aralık 2024 | 12:00
10:17
Gündoğdu: Kulüpler yeni hakemlik sisteminde yer alacak 26 Aralık 2024 | 12:00
00:12
Eyüpsporlu futbolculardan Arda Turan'a sevgi gösterisi! 20 Aralık 2024 | 12:00
01:26
Fransa'da skandal! Filistin bayrağı açan taraftara saldırdılar 19 Aralık 2024 | 12:00
02:05
Hacıosmanoğlu: F.Bahçe ve Kasımpaşa... 16 Aralık 2024 | 12:00