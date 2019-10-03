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Emre Belözoğlu: Etnospor gibi festivalleri çok değerli buluyorum

4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek. Fenerbahçeli Futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç festival alanında gazetecilerin sorularını cevapladı.
03.10.2019

Bu yıl 4. kez düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yapılan etkinliklerle Atatürk Havalimanı'nda başladı. Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Radamel Falcao ilk gününde festivale katılım göstererek, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ile ok atışı yaptı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Etnospor Kültür Festivali gibi festivalleri çok değerli bulduğunu belirterek, "İlerleyen, değişen, gelişen ve her zaman üreten bir neslin olması hayalim. Aynı zamanda kendi değerini bilen, kendi sporuna, değerlerine sahip çıkan böylesine bir festivali çok değerli buluyorum. Destekleyen Bilal Erdoğan'a ve herkesin verdiği emeğe sağlık. Ben ok atmayı bilmiyorum. Vedat atacak. Ben de Vedat'ı favori gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç: "Spor birleştirici bir unsur"

Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ise daha önce hiç ok atışı yapmadığını vurgulayarak, "Daha önce hiç atmadım. Burada önemli olan festival. Ne kadar katılım olursa o kadar iyi. Spor birleştirici bir unsur. O yüzden bu tür festivallere her zaman destek olacağız. Daha önce hiç ok atmadım. Futboldan çok vakit bulamıyoruz o yüzden kendi işimize odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

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