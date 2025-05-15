Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Amacımız dünyada geleneksel okçuluğun liderliğini sürdürmek
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 13. Uluslararası Fetih Kupası Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte Bilal Erdoğan'ın ifadelerinden öne çıkanlar...
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