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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Amacımız dünyada geleneksel okçuluğun liderliğini sürdürmek

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 13. Uluslararası Fetih Kupası Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte Bilal Erdoğan'ın ifadelerinden öne çıkanlar...

15 Mayıs 2025 | 16:04
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