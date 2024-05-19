Dev derbi öncesi gerginlik! Galatasaray ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kavga çıktı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesinde zemin kontrölü için sahaya çıkan iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş güçlükle sakinleştirildi. İşte detaylar...
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