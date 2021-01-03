04 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan transfer açıklaması! İki üç oyuncu...

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Kartal, "Eksiklerimizin farkındayız iki, üç oyuncu kadroya katmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
03.01.2021
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