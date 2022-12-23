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Canlı yayında Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmelerini yorumladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmelerini yorumladı. Zeybek, "Geçen senelere baktığımızda 4 büyüklerden birisi mutlaka giderdi. Ben bu turda 4 büyüklerden birinin mutlaka eleneceğini düşünüyorum. En zor maç Trabzonspor'un" dedi.

23 Aralık 2022 | 15:27
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