Canlı yayında Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmelerini yorumladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmelerini yorumladı. Zeybek, "Geçen senelere baktığımızda 4 büyüklerden birisi mutlaka giderdi. Ben bu turda 4 büyüklerden birinin mutlaka eleneceğini düşünüyorum. En zor maç Trabzonspor'un" dedi.
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