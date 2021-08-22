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Busenaz Sürmeneli A Spor'a konuştu! "Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Busenaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve "Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum." dedi.
22.08.2021
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Busenaz Sürmeneli:

Rüyalarımı süsleyen bir madalyaydı bu. 13 senenin karşılığın almak çok ayrı bir duygu. Ekibime ve hocama çok teşekkür ederim. Onların sayesinde bugünlere geldi. Madalyanın diğer yanında onlar var.

Cumhurbaşkanımıza verdiğim altın madalya sözünü de tuttuğum için çok mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Bana olimpiyat şampiyonu dediklerinde şaşırıyorum bazen. 'Gerçekten oldum mu?' diye.

"KENDİME 'KAYBEDERSEN SUÇ SENİN' DEDİM"

Final maçından önceki gece uyuyamadım. Dua okuya okuya uyudum. Sonra güzel bir maç yemeği yiyip maça gittim. Stresi kontrol etmek çok önemliydi. Maça çıktığımdaki duygu çok farklıydı. Şampiyon olarak tanınmak çok güzel bir şey. Küçük çocukların bana baktığı zaman gözlerinin parladığını hissediyorum. İnşallah daha güzel başarılar elde ederek onlara iyi bir abla olurum. Çıktığım finallerin hiçbirini kaybetmedim. Ringe çıktığımda Cahit hocam bana 'sevdiğin işi yap' der her zaman. Finale çıktığımda kendi kendime 'kaybedersen kendi suçun Buse' dedim.

"DAHA ÖNCE SAÇIM İLE AÇILMAMIŞTI..."

Finalde ilk raundu almadığımı biliyordum. Cahit hocam açıklandığında şaşırdı ama ben biliyordum almadığımı. Maçlarda rakipler beni oynatmıyor genelde. Şu ana kadar saçım bile açılmamıştı ama finalde onu da yaşadık. (Gülerek)

"İYİ Kİ PES ETMEMİŞİM"

Bizim seyir zevki veren bir oyun anlayışımız var. Rakipler bizi tutup sarılmayla geciştirmeye çalışırlar. Biz maçı kazanacağımıza inansak da seyircinin zevk almasını isteriz. Cahit hoca kamplardan kaçmaya çalıştığım zaman bir ağabey bir baba gibi bana destek verdi. İyi ki pes etmemişim ki altın madalya ile şu an burada oturuyorum.

"TÜRK KADINI İSTERSE YAPAR"

Paris'teki olimpiyatlara 2.5 sene var. Hazırlanmamız için orta bir süre. Boks gerçekten ağır bir spor. Türk kadınının ne kadar güçlü olduğunu burada da gösterdiğim için çok gururluyum. Türk kadını isterse her şeyi yapar.

İstiklal Marşı'nı okurken ağladım. Boğazım düğüm düğüm oldu. İnşallah daha güzel başarılarla karşınıza gelmek nasip olur. Çok mutluyum.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ONCA İŞİNİN ARASINDA BİZİ ARADI"

Gençlik ve Spor Bakanımız her maçta bizim yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız maçtan sonra bizi arayıp tebrik etti. Onca işinin arasında benim maçımı izlemesi çok güzel bir şey.

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme: Bu sevinci bu gururu bütün insanlarımıza yaşatabildiysek ne mutlu bize. 2013'te 'Bir gün Olimpiyat şampiyonu sporcusu yetiştireceğime inanıyorum' diye bir yazı yazmıştım. Başarılar için büyük fedakarlıklar gerekiyor. Kimse gülerek şampiyon olmuyor. Şampiyon olduktan sonra 'iyi ki bu fedakarlıkları yapmışız' diyoruz.

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