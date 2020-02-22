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Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi

TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçında takımlarını desteklemek için kente giden Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, kazayla ilgili görünler de ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
22.02.2020

Kaza, Aşkale ilçesi Tepebaşı geçidinde meydana geldi. TFF 1'nci Lig Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor maçını izlemek için Erzurum'a gelen Bursaspor taraftarını taşıyan 16 AHL 409 plakalı otobüs, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otobüsteki taraftarlar ise diğer otobüslere sevk edildi. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, Tepebaşı Geçidi yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

BURSASPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bursaspor Kulübü, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeşil beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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