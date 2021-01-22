Burak Yılmaz'dan Mesut Özil açıklaması:Milli Takım'da forma giymiş oyuncuları konuşalım

Ülkemizi Fransa'nın Lille takımında temsil eden Burak Yılmaz flaş açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında gelen soruya da yanıt veren Burak, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama ben açıkçası benimle A Milli Takım'da forma giymiş oyuncularla ilgili yorum yapmak isterim" diye konuştu.

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