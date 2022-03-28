Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor, dün Çilimli İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor'un 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beyköy Belediyespor oyuncuları, rakip oyunculara saldırdı. Kavganın büyümesiyle birlikte yedek kulübesindeki futbolcular ve yöneticiler de olaya dahil oldu. Polis, kavga eden futbolculara biber gazıyla müdahale etti. 5 futbolcu aldığı darbelerle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 kişi serbest bırakıldı.
Bölgesel Amatör Lig maçında büyük kavga! Bitiş düdüğünün ardından...
Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor arasında oynanan karşılaşma, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Çilimli Belediyespor - Beyköy Belediyespor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün hemen ardından, iki takım arasında kavga çıktı. Polis kavgaya biber gazıyla müdahale etmek zorunda kalırken; 5 futbolcu yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı. İşte o anlar...
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