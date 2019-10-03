03 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Bilal Erdoğan: Ünlü futbolcularla ok atacağız

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivali bugün başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen festivalde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
03.10.2019

Bilal Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir süredir Falcao ve Muriç rekabeti konuşuluyor. Etnospor'da ünlü futbolcularla ok atacağız. Onun dışında Hezarfen'in atlayışını burada katılımcılara yaşatabileceğiz. Galata Kulesi kadar bir yükseklikten aşağıya atlayabilecekler. Atlı akrobasi gösterilerimiz ve güreşlerimiz var. Bütün katılımcıların ok atmasını, güreş tutmasını ve at binmesini hedefliyoruz. Etkinlik alanımızı buna göre planladık ve çok yoğun bir katılım var, çok keyifli zamanı geçiriliyor. Festivalimiz devam ediyor.

Falcao ve Muriç Etnospor'da yarıştı Falcao ve Muriç Etnospor'da yarıştı 03.10.2019
Bilal Erdoğan: Ünlü futbolcularla ok atacağız Bilal Erdoğan: Ünlü futbolcularla ok atacağız 03.10.2019
Bilal Erdoğan: Kendi kimliğimizi ve kültürümüzü kuşanacağız Bilal Erdoğan: Kendi kimliğimizi ve kültürümüzü kuşanacağız 03.10.2019
ZTK'da 4. Tur eşleşmeleri belli oldu ZTK'da 4. Tur eşleşmeleri belli oldu 03.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Rıza Kayaalp'e miting gibi karşılama Rıza Kayaalp'e miting gibi karşılama 02.10.2019
Bilal Erdoğan: 1 milyon insanı Etnospor'a bekliyoruz Bilal Erdoğan: 1 milyon insanı Etnospor'a bekliyoruz 30.09.2019
Ibrahimovic'e cevap sürpriz isimden geldi! Ibrahimovic'e cevap sürpriz isimden geldi! 27.09.2019
Millet bahçelerinin geleneksel sporlara hizmet etmesi için çalışıyoruz "Millet bahçelerinin geleneksel sporlara hizmet etmesi için çalışıyoruz" 26.09.2019
Altın madalyamı şehit ailelerine ve şehitlere armağan ediyorum "Altın madalyamı şehit ailelerine ve şehitlere armağan ediyorum" 23.09.2019
Bağlılık Aslı filmi fragmanı Bağlılık Aslı filmi fragmanı 19.09.2019
Rıza Kayaalp en büyük hayalini açıkladı Rıza Kayaalp en büyük hayalini açıkladı 19.09.2019
A Spor 5 yaşında A Spor 5 yaşında 19.09.2019
Rıza Kayaalp: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim Rıza Kayaalp: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim 19.09.2019
Başkan Erdoğan TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti Başkan Erdoğan TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti 18.09.2019
Başkan Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı Başkan Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı 17.09.2019
Rıza Kayaalp’in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu Rıza Kayaalp’in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu 17.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da dev operasyon! Fatih Terim resmen açıkladı
Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!
Yusuf Yazıcı için olay sözler! "Seneye Galatasaray'a gider"
Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam
Galatasaray - PSG maçında şoke eden olay! Fatih Terim ve Ryan Babel...
İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör