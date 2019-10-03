03 Ekim 2019, Perşembe
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Bilal Erdoğan: Ünlü futbolcularla ok atacağız
Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivali bugün başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen festivalde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
03.10.2019
Bilal Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Bir süredir Falcao ve Muriç rekabeti konuşuluyor. Etnospor'da ünlü futbolcularla ok atacağız. Onun dışında Hezarfen'in atlayışını burada katılımcılara yaşatabileceğiz. Galata Kulesi kadar bir yükseklikten aşağıya atlayabilecekler. Atlı akrobasi gösterilerimiz ve güreşlerimiz var. Bütün katılımcıların ok atmasını, güreş tutmasını ve at binmesini hedefliyoruz. Etkinlik alanımızı buna göre planladık ve çok yoğun bir katılım var, çok keyifli zamanı geçiriliyor. Festivalimiz devam ediyor.
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