23 Nisan 2020, Perşembe

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı sosyal medyadan paylaştığı videoyla kutladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
23.04.2020
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