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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Shane Larkin'e milli takım forması hediye etti

Yenilenme çalışmaları tamamlanan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşı olan Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin'e milli takım forması hediye etti.
08.02.2020

Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşma yapan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BURHAN FELEK TESİSLERİ 7/24 HİZMET VERECEKTİR

"Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir."

DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN TESİSLEŞME DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK

"Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik."

ÜLKEMİZİ SPOR TURİZMİNDE DE DÜNYANIN GÖZ BEBEĞİ HALİNE GETİRİYORUZ

"Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz."

LARKIN'I VATANDAŞLIĞIMIZA ALDIK

"Üst üste 3 kez EuroLeague'de en değerli oyuncu seçilen Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık, 3 gün önce imzayı attım."

YÜZME HAVUZLARI 7/24 AÇIK OLACAK

"Yüzme havuzları günün 24 saati açık hale getirilecek. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz."

1018 SAHANIN YAPIMI SÜRÜYOR

"Şu ana kadar 2 bin 425 mahalle ve okul sahası inşa ettik. 1018 sahanın da yapımı sürüyor."

BURHAN FELEK ATLETİZM STADI'NDA NELER VAR?

Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de var.Spor kompleksi olma özelliği taşıyan tesiste, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.

FARKLI BRANŞLARA DA HİZMET VERECEK

Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate salonu, 200 metrekare tekvando salonu, 236 metrekare judo salonu, 232 metrekare temel cimnastik salonu, 80 metrekare pilates, step ve aerobik salonu, 264 metrekare masa tenisi salonu, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonu da bulunuyor.Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alıyor. Stat ayrıca 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet verecek.

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