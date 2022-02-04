Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin ilk tanıtımı yayınlandı!
Yıllardır izleyicileriyle efsane dizileri buluşturan Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş, “Adı Sevgi”de atv ekranlarında buluşuyor.
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