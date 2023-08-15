Arda Turan'dan motivasyon konuşması! "Saha maha bunlar hikaye"
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın mücadele öncesi motivasyon konuşması ortaya çıktı. Turan, "Sıcak, saha-maha bunlar hikâye. Sen cesaretliysen, sen temasa hazırsan; mahallede toprakta oynarken de o işi halledersin, burada da.” ifadelerini kullandı.
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