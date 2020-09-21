Arda Turan konusu tartışılırken Evren Turhan stüdyodan ayrıldı

A Spor yorumcusu Evren Turhan, bir diğer A Spor yorumcusu Emre Bol ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile ilgili yaşadığı tartışmanın ardından yayını terk etti. Turhan, sakinleşmesinin ardından yeniden stüdyoya döndü.

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