arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut önemli açıklamalarda bulundu!
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz arabam.com Konyaspor, Vaduz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör İlhan Palut eksikler hakkında konuştu. Palut, "Kırmızı kart cezalısı Sokol Cikalleshi ile Oğulcan Ülgün dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor. Oğulcan Ülgün İstanbul’da dizinden bir ameliyat geçirdi. İnşallah en kısa sürede aramıza geri döner." dedi.
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