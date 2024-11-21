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Antrenörden oyuncusuna darp! Kayseri'de yaşanan olay kamerada

Kayseri'de bir antrenörün soyunma odasında futbolcusuna küfür ederek darp ettiği anlar kameralara yansıdı.

21 Kasım 2024 | 13:23
VİDEO DEVAM EDİYOR

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