21 Haziran 2019, Cuma
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Afrika'da futbol şöleni başlıyor
Bu yıl 32. düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası başlıyor. Turnuvada Türkiye liglerinde geçtiğimiz sezon forma giyen birçok futbolcu yer alacak.
21.06.2019
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