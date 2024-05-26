52 Orduspor FK 0 - 3 Elazığspor (MAÇ ÖZET)
TFF 3. Lig'in play-off final karşılaşmasında 52 Orduspor FK ile Elazığspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele Elazığspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Elazsığspor rakibini mağlup etmesinin ardından TFF 2.Lig'e yükseldi. İşte maçın özeti...
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52 Orduspor FK 0 - 3 Elazığspor | MAÇ ÖZETİ 25 Mayıs 2024 | 12:00
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