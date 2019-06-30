30 Haziran 2019, Pazar
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Zeki Uzundurukan: "Narsingh Beşiktaş için İstanbul'a gelecek"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transferine dair gelişmeleri aktardı. Uzundurukan, Swansea ile sözleşmesi sona eren Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh'in hafta içinde İstanbul'a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalayacağını söyledi.
30.06.2019
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