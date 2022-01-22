Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçında verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, mücadelenin 84. dakikasında Necip Uysal'ın Tetteh'e müdahalesi sonrası hakem Zorbay Küçük pozisyonu VAR'da izledi ve penaltı kararı verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Verilen karar doğru, penaltı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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