Vodafone Park maçlara hazır

Süper Lig'de heyecan cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş, 27. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak. Peki, corona virüsü önlemleri kapsamında stadyumda alınan tedbirler neler? Beşiktaş'ın yuvası maçlara hazır mı? Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.

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