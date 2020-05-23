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Victor Ruiz: Beşiktaş'ta mutluyum

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Victor Ruiz, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
23.05.2020
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