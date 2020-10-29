29 Ekim 2020, Perşembe

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Valentin Rosier medya mensuplarının sorularını yanıtladı!

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan yeni sağ beki Valentin Rosier, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldız isim Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmak istediğini belirtti. Öte yandan hızı hakkında da açıklamalarda bulunan Rosier, Mbappe kadar olmasa da hızlı bir futbolcuyum. Kulüp, geldiğimde Speedy Gonzalez videosu ile beni tanıttı. Bunu ispat etmenin vakti geldi." dedi.
29.10.2020
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