TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Rade Krunic'in yeni takımı belli oldu!.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Rade Krunic, boservisiyle Kızılyıldız'a gidiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Erdem Akbaş aktardı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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