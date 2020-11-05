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Tahkim Kurulu Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Brezilyalı futbolcu, şans bulması halinde Gaziantep FK maçında forma giyebilecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
05.11.2020
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