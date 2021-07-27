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Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş Mert Günok'u önümüzdeki günlerde bitirebilir"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Sergen Yalçın'ın Mert Günok'u çok istediğini biliyorum. Mert Günok transferi önümüzdeki günlerde bitebilir" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.07.2021
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