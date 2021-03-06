06 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ilk golünde faul var mı? Usta isimler yorumladı
Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Reha Kapsal ve Serdar Sarıdağ, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında Beşiktaş - Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta isimler, mücadelenin 15. dakikasında siyah-beyazlıların Vincent Aboubakar ile bulduğu golden önce Gaziantepli futbolcuların faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulunduğu pozisyonu yorumladı.
06.03.2021
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