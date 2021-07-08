Son dakika spor haberler: Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a teklifi belli oldu! Canlı yayında açıklandı... | Bjk haberleri

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiraladığı ve sezona damgasını vuran Rachid Ghezzal'in menajerine teklifini iletti. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Ghezzal için Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon 250 bin euro maaş ve bonuslar olarak bir teklif ilettiğini aktardı. İşte detaylar... (BJK haberleri)

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