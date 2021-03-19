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Son dakika spor haberi: Çarpıcı Sergen Yalçın sözleri! "Hakkı teslim edilmiyor"

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana siyah beyazlı takımda yakaladığı çıkış ile adından sıkça söz ettiriyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Beşiktaş'ın Sergen Yalçın gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Yalçın'ın hakkının yenildiğini ifade eden Uluç, "Beşiktaş'ta Ersin ve Rıdvan'ı takıma kazandıran Sergen Yalçın'ın hakkı yeteri kadar teslim edilmiyor." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
19.03.2021
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