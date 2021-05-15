Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Sergen Yalçın'ın planı..."

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, şampiyonluk yarışına dair açıklamalarda bulundu. Kelleci, Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Sergen Yalçın'ın planının ilk 30 dakikada eforlu bir oyun sergileyip, daha sonra da kontrollü bir yapıya geçmek olduğunu düşünüyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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