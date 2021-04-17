17 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Sivasspor maçında oynayabilecek mi? Canlı yayında açıkladı
A Spor muhabirlerinden Sercan Dikme, canlı yayında Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar hakkında son gelişmeleri paylaştı. Dikme, Kamerunlu golcünün Sivasspor maçında oynayıp oynayamayacağı sorusunu da yanıtladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
17.04.2021
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