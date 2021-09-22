Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, Mario Balotelli ile yaşanan olaylardan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kendisi hakkındaki ifadelerine kadar birçok konuda çarpıcı sözler söyledi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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