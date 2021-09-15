Son dakika spor haberi: Beşiktaş Borussia Dortmund maçını yorumladı! "Erling Haaland'ı durdurmanın formülü..."

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Beşiktaş'ta savunmada oynayacak futbolcu, doğru yerde durabilirse, doğru pozisyon alırsa, Haaland'ın kafa toplarını durdurabilir. Ancak Haaland'ı birebirde savunmak çok kolay gözükmüyor. Bir oyuncuyu onun üzerine verdiğiniz zaman ikinci bir oyuncuyla desteklemeniz gerekiyor. Dortmund'un Haaland dışında da sorun çözebilecek futbolcuları var. O yüzden alan savunması yapmak daha mantıklı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

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