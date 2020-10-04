04 Ekim 2020, Pazar
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Son dakika | Erman Toroğlu: Beşiktaş Süper Lig takımı değil
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Huni dikseniz huniye çarparsın. Beşiktaşlı futbolcular huniden de kötüler, çekiliyorlar top geçsin diye. Sergen de enteresan, yönetim de enteresan. Beşiktaş kötü, Süper Lig takımı değil. 2. Lig'de anca oynarlar." dedi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
04.10.2020
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