22 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, sezon başında kiralanan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i gelecek sezon da takımda tutmak istediklerini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
22.04.2021
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