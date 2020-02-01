"Sergen Yalçın'ın takımı Avrupa'ya götürmesi çok önemli"

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Sergen Yalçın oyunu geliştirecek, oyunu geliştirdiği zaman oyuncular da gelişecek. Sergen Yalçın'ın takımı Avrupa'ya götürmesi çok önemli. Beşiktaş taraftarının istediği oyunu da bulması gerekir. Ona göre bu 3-4 ayı test edeceğiz. Sergen Hoca'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.