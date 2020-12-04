04 Aralık 2020, Cuma
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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk ve sözleşme açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile oynanan ve 3-0 kazandıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Henüz şampiyonluk ve sözleşme uzatma konusunda konuşmak için erken olduğunu belirten Yalçın, "O yüzden bunu sonraki döneme bırakalım. Şampiyonluk için de çok erken. Çok fazla maç var. Şubat, mart gibi konuşulabilir ama şu an çok erken. Önümüzde oynayacağımız maçı kazanmaya odaklanıyoruz." dedi.
04.12.2020
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