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Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın istatistik durumu hakkında, “Ben çok istatistik konuşmuyorum buralarda çok sevdiğim bir şey değil. İstatistikler size maç kazandırmıyor” ifadelerini kullanırken, Başakşehir ile alakalı, “Hiçbir şey yapamayan bir takıma karşı kaybettik” diye konuştu. 81. dakikada oyundan çıkan Burak Yılmaz’ın direkt soyunma odasına gitme durumu hakkında görüş belirten Yalçın, “Burak’la alakalı durumu bilmiyorum, takip etmedim. İçeri gitmiş, morali bozulmuş, kızmış olabilir. 180-200 nabızla oynuyorlar. Onlar da kendi kafalarında yargılama yapıyor. Onlar çok normal şeyler. Bana gelen bir şey yok” dedi.
14.02.2020

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'e eski futbolcusu Demba Ba'nın golüyle 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok da kaybedeceğimiz bir maç oynanmadı oyuna baktığımızda. Bizim tarafımızdan bize berabere bile kalsak üzüleceğimiz müsabakayı kaybettik. Özellikle üretme anlamında bugün çok ciddi sorunlar yaşadık. Pozisyon belki 3-4 tane bulduk ama daha fazlasını bulabilirdik. Oyunun tamamı neredeyse bizim kontrolümüzde geçti. Oyuncularımızın biraz daha sorumluluk alması gerekiyor güvenmeleri gerekiyor. Oyun tamamen bizim kontrolümüzde istekli arzulu oyuncularımızı var ama ceza alanı içinde üretmemiz lazım. Bugün bunu beceremedik. Bizim en üzücü tarafı şuydu. Hiçbir şey yapamayan bir takıma karşı kaybettik. Bundan sonrasına bakacağız. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Oyunsal anlamda daha fazla çalışmamız lazım. Sezonu da inşallah iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

"Fizik gücümüz kötü değil"

Beşiktaşlı futbolcuların fiziksel gücü hakkında konuşan Yalçın, "Fizik gücümüzün çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Rakip alanda oynuyoruz oyunu genellikle. Diaby 75'lerden sonra oyundan düşüyor. Düşebilir. Çünkü bu fizik işi birazda oyunla ve skorlarla alakalı çok değişebiliyor. Geçen hafta 70'ten sonra daha çok basan bir takım vardı. Maçın içerisinde oyuncuların yorulması düşmesi fiziklerini zayıf olduğunu göstermez. Oyun ve skorda bunu etkiliyor" şeklinde konuştu.

"Tüm maçları kazanmak için çıkacağız"

Takımın puan durumu hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Bu maça başlarken de 7. sıradaydık. Önümüzde 6 takım var. Bunu kapatabilir miyiz. Bugün kazansaydık farklı bir bakış açısı üretebilirdik ama bugün ki mağlubiyetten sonra biraz daha geride kaldık. Kalan haftalarda oynayacağımız tüm maçları kazanmak için çıkacağız. Ama ligi nerede bitiririz bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Burak'ın kızma durumu normal bir şey"

81. dakikada oyundan çıkan Burak Yılmaz'ın direkt soyunma odasına gitme durumu hakkında görüş belirten Yalçın, "Burak'la alakalı durumu bilmiyorum, takip etmedim. İçeri gitmiş, morali bozulmuş, kızmış olabilir. 180-200 nabızla oynuyorlar. Onlar da kendi kafalarında yargılama yapıyor. Onlar çok normal şeyler. Bana gelen bir şey yok" dedi.

"Bugün kazanmak için geldik ve kaybettik"

Başakşehir maçına kazanmak için geldiklerini belirten Yalçın, "Biz göreve başladığımızda zaten camianın durumu ortadaydı. Biz bunu bilerek göreve başladık. Takımın motivasyonu puan durumu sağlıklı değildi. Elimizde bir tek lig kaldı. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çaba sarf etmek mümkün değil. Kanal haftalar oyuncular için bir kriter olacak kim kalacak kim gidecek diye. Performanslara göre antrenmanlara göre bir kadro kuracağız. Şuanda bunun yorumunu yapmayı doğru bulmuyorum. Bugün maç kaybettik üzgünüz. Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Demek ki daha fazla çalışmamız lazım. Oyunsal anlamda daha fazla üretmemiz lazım. Ben bir çok oyuncunun performansından memnunum. Biz kötü oynamadık. Skor bizim için çok kötü oldu. Kazansaydık çok farklı bir bkaış açısı yakalayabilirdik. Elimizde kredimiz yok. Kaybettiğimiz her maç morali düşürecek. Biz elimizden geldiğince yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Bugünde kazanmak için geldik ve kaybettik" dedi.

"İstatistikler size maç kazandırmıyor"

Beşiktaş'ın istatistiksel verileri hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Ben çok istatistik konuşmuyorum buralarda çok sevdiğim bir şey değil. İstatistikler size maç kazandırmıyor. İstediğin kadar 80'le oyuna gol atmadıktan sonra bu istatistiklerin anlamı yok. Yok biz 70'le oynadık 20 şut attık, 10 gol kaçırdık. Bunların faydası olmaz. Önemli ama küçük bir parçası. İstatistiklere bakıp da kendimizi avutamayız" şeklinde konuştu.

"Frikikte Caner'in topa mesafesi kısaydı"

Caner Erkin'in son dakikalarda kullandığı frikik ile ilgili görüş belirten Yalçın, "Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. 2 adımdan gelip de o frikiği atamazsın. Biraz daha mesafe vermen lazım. Topa çok yakındı o açıdan sinirlendim. Caner o vuruşları yapabilen bir oyuncu" dedi.

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