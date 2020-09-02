Sergen Yalçın: Rakiplerimize epey korku salmışız

Beşiktaş Teknik Dİrektörü Sergen Yalçın, PAOK maçı sonrasında yapılan eleştirilere isyan etti. "Belli ki rakiplerimize korku salmışız" diyen Yalçın, takıma 5-6 transfer yapılması gerektiğini ifade etti.

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