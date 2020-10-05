05 Ekim 2020, Pazartesi
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Sergen Yalçın: Kötü gidişat planlarımızı altüst etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında aldıkları mağlubiyetin planlarını altüst ettiğini ve kötü gidişatın devam ettiğini söyledi. Transfer konusunda da konuşan Yalçın, "Ben Balotelli'ye hayır demedim" ifadelerini kullandı.
05.10.2020
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