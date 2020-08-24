Sergen Yalçın: Güçlü bir oyun karakteri yansıtmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Yalçın, "Rakibimiz bizden daha hazır durumda. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Riske edilecek bir oyun olmayacak. Sağlam duran, güçlü bir oyun karakteri sahaya yansıtmak istiyoruz." dedi.

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "İlk defa ekip olarak Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'ndeyiz ve böyle bir şans geldi bize. Heyecanlı olmamız doğal. Devam etmek istiyoruz. İkinci tur, eleme turu ve gruplarda devam etmek istiyoruz. Sakat olan oyuncularımız var. Douglas şu anda hazır olmadığını söyledi, Adem Ljajic'in sakatlığı var, Dorukhan 8-10 aydır oynamıyor, Oğuzhan yeni geldi, aramızdan ayrılanlar oldu. Ama konsantre olmaya çalışıyoruz. Önemli ve bizim için çok değerli bir maç. Tur atlarsak, önümüze çok daha mutlu şekilde bakabiliriz ve farklı planlar yapabiliriz. Ama bu tur çok önemli ve geçilmesi gereken bir tur. Rakibimizi de aynı düşüncelerde. Umarım dostça ve zevkli bir müsabaka olur, hak eden turu geçer" ifadelerini kullandı.



"Güçlü bir oyun karakteri yansıtmak istiyoruz"



Karşılaşmanın tek maç olmasının zor olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Yapılan hataların telafisi olmayacak her iki taraf adına da. Hata yapanın eleneceği bir maç. Rakibimiz bizden daha hazır durumda. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Riske edilecek bir oyun olmayacak. Sağlam duran, güçlü bir oyun karakteri sahaya yansıtmak istiyoruz. PAOK'un oyun tarzıyla bizim oyun tarzımız farklı. Onlar 3'lü savunmayla oynuyor. Biz onlara, onlar da muhtemelen bizim oyun tarzımıza hazırlanıyor. Yarın sahada neler olacağını göreceğiz" dedi. Şansların eşit olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekleyen Yalçın, "Hazırlık maçı oynayamadık çünkü bunun için zamanımız olmadı. 2 haftadır antrenman yapıyoruz. Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var, pandemi döneminde maç oynamamış oyuncularımız var. Onları hazırlamak kolay değil. Hem onları hazırlayıp hem de oyuna konsantre etmeye çalıştık. İyi bir takımla oynayacağız. Bakalım oyuncularımız sahada nasıl bir cevap verecekler biz de merak ediyoruz" diyerek devam etti.



"Biz spor adamıyız"



Ljajic'in durumunun sorulduğu Yalçın, bu oyuncunun sakatlığının bulunduğunu ve şu ana kadar antrenmana çıkmadığını belirtirken, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili olarak da, "Biz spor adamıyız. Siyaset olarak yaşanan olaylarla bağlantı kurmamız zor. Bu konular bize uzak. Biz sadece futbol oynamaya geldik. İşimiz spor yapmak. Bize uzak konular diğerleri. Biz bugün buraya geldik ve Yunan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar. Sporun içinde kalmak istiyoruz. Sadece bu oyunun içinde kalalım, en mantıklısı bizim için bu" diyerek sözlerini tamamladı.