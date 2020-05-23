Sergen Yalçın: Gökhan'la Caner'i kaybetmek istemem

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımda herkesin beğenerek izleyeceği bir futbol oynatmak istediğini söyledi. Yalçın, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin için ise, "İkisini de kaybetmek istemem" dedi.

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